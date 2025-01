Da domani i giorni caldi dei ’trattori’

Domani, come già annunciato, ci sarà la mobilitazione lungo la statale Aurelia degli trattori. Sarà montato un presidio di agricoltori che manifesteranno nelle seguenti modalità. Poi martedì è in programma la manifestazione lungo la statale Aurelia da Capalbio a Grosseto (piazza Barsanti arrivo previsto per le 13.30) nella giornata, poi il prefetto ospiterà una delegazione di agricoltori per ricevere un documento cartaceo sulle motivazioni delle agitazioni. Rientro previsto a partire dalle 15. Il giorno, giovedì, la consegna documento al sindaco di Capalbio, i trattori si trasferiranno di fronte al Comune per supportare una delegazione che incontrerà il sindaco Chelini. Venerdì, poi, il sit-in si sposterà di fronte al mulino spagnolo di Orbetello.