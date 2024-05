“Un gesto orribile”. Otto cuccioli di cane abbandonati, salvati dalla polizia municipale

Grosseto, 21 maggio 2024 – Per fortuna sono stati trovati e stanno bene. Otto cuccioli di cane meticcio sono stati abbandonati nei boschi di Montiano, in provincia di Grosseto.

È stata la centrale operativa della polizia municipale di Grosseto a ricevere una segnalazione in merito a un abbandono di cuccioli. La pattuglia del reparto di pronto intervento è entrata in azione e ha rinvenuto, all'interno di una fitta vegetazione, ben otto cuccioli.

Gli animali sono stati recuperati con notevoli difficoltà, sfamati nell'immediato e affidati al personale del canile comunale. Adesso verranno aperte le pratiche per le eventuali adozioni. Continuano, intanto, le ricerche del responsabile dell'abbandono.

In un post su Facebook il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha commentato: “Un gesto orribile. Rivolgo un plauso ai nostri agenti che in seguito a una segnalazione sono prontamente intervenuti. Mi auguro che il responsabile di questa vergogna dell'abbandono venga individuato. Ricordo che chi si comporta in un modo così incivile può essere punito, ai sensi dell'articolo 727 del codice penale, con l'arresto fino a un anno e un'ammenda fino a 10mila euro”. “Adesso deve scattare la gara di solidarietà – prosegue il sindaco – i cuccioli si trovano al canile comunale di Grosseto. Lì potrete adottarli. Mi raccomando diffondete questo messaggio il più possibile. Dimostriamo che esistono anche persone perbene”.