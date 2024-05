Cronisti in classe. Diciotto scuole come redazioni. Ragazzi in prima linea Ieri la premiazione degli istituti maremmani che hanno preso parte al progetto de La Nazione in collaborazione con Banca Tema, Cna,. Confartigianato, Conad, Sei Toscana, Consorzio di bonifica, At, Adf e Ait.