Crolla il tetto di una casa Paura per una famiglia

Paura ieri pomeriggio nella zona fra Bagno di Gavorrano e Filare vicino alla rotonda per la Menga, quando il tetto di una palazzina, forse per le piogge di questi ultimi giorni, è crollato. L’immobile si trova lungo la Provinciale, sulla sinistra salendo, ed è praticamente isolato. Per fortuna la zona di copertura che è venuta giù è finita sul solaio sottostante , praticabile , che ha retto all’urto e per la famiglia che in quel momento si trovava fuori casa, marito e moglie, pericolo scampato. Ma per precauzione, sul posto il comandante dei Vigili urbani Andrea de Sensi, il neo sindaco Stefania Ulivieri, e i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area, è stata decisa l’evacuazione della famiglia che sarà ospitata dai parenti. Sono intervenuti pure le maestranze del Comune ex minerario che hanno provveduto alla transennatura di tutta l’area. La causa del crollo probabilmente è dovuta al collasso di alcuni travetti. Ma saranno i tecnici a stabilire con esattezza le cause di questo improvviso cedimento che, per fortuna non ha provocato feriti.

Roberto Pieralli