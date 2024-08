Cristicchi in concerto . Tutto pronto per Arcidò

ARCIDOSSO

Musica, teatro per bambini e sapori dell’Amiata. Da mercoledì 21 a domenica 25 torna ad animare la comunità di Arcidosso una nuova edizione di Arcidò. Grandi artisti, del calibro di Fabio Concato, Simone Cristicchi e l’Ensemble Symphony Orchestra, contribuiranno a dare lustro a questi giorni di festa. Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso, in prima battuta spiega la location di Arcidò"Una nuova piazza e due parole: convivenza e riconciliazione. "Arcidò" potrebbe trovare la sua sintesi così e sarebbe già molto. – commenta Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso -. Far nascere infatti una piazza nel 2024 è qualcosa di straordinario perché è un luogo con l’ambizione di accogliere, di far aprire lo sguardo e far incontrare le persone, di interrompere il paese "murato" e vivere fuori dalle case. La abbiamo realizzata per questo e molto altro ancora tentando di darle un significato denominandola della Riconciliazione, ma aperti alle definizioni che verranno e che vorranno darle le generazioni future. Arcidò nasce così e da qui, è un primo figlio e una forma di espressione di questa piazza che abbiamo voluto riconquistare e riqualificare."

Ad inaugurare l’evento saranno le parole del cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena insieme a quelle di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, riempiranno la nuova piazza di significati."I temi che vivremo con Arcidò – commenta Ugo Pampini assessore alla cultura e al turismo del Comune di Arcidosso - sono: la valorizzazione dei prodotti del territorio con Aperifrasca, cena e musica nelle frasche con i sapori e le tipicità dell’Amiata. Sorgenti film festival, nel parco della Riconciliazione, dedicato a Michelangelo Antonioni. I Sogni d’ora, spazio per i bambini nel Parco del Pero con il Laboratorio Oh quante cose vedrai con le Mongolfiere del Dr. Seuss, i Mistery Game con Luca Tebaldi e il circo Palacinca, i Giochi di strada di GGG e al Castello Aldobrandesco con Happiness di Rasoterra Circus". Grandi perle di questo percorso sono il concerto di Fabio Concato (giovedì 22), il Meditation Concerto all’alba sul Monte Labbro (Domenica 25 alle 6). Mercoledì 23, come è tradizione, la processione dell’Incoronata raccoglierà tutta la popolazione. Sabato 31 l’Ensemble Symphony Orchestra con il concerto Alla scoperta di Morricone ricorderà Adriano Crescenzi, scomparso di recente.

Nicola Ciuffoletti