Cristalloterapia e il libro di Vitali

Doppio appuntamento oggi con le iniziative della libreria Mondadori. Alle 18, nella sala Agaf di via Mazzini (ingresso gratuito), Lionella Papalini terrà una conferenza dal titolo "I cristalli parlando di noi", incontro per conoscere la cristalloterapia: "Ogni pietra – spiegano gli organizzatori – è in grado di proteggere dalle energie negative o dannose, emanare energie purificatrici e modificare l’equilibrio energetico dell’organismo, riportando benessere fisico e mentale". E’ consigliata la prenotazione allo 0564 - 22329.

Sempre alle 18, ma nel Museo di storia naturale in Strada Corsini, in collaborazione con l’associazione "Letteratura e dintorni" la Mondadori organizza la presentazione del libro "Sua eccellenza perde un pezzo" di Andrea Vitali (nella foto), Con l’autore dialogheranno Fulvia Perillo e Francesca Ciardiello.

Nel libro la storia dei fratelli Venerando e Gualtiero Scaccola, titolari di un omonimo forno nel paese di Bellano. Due uomini che conoscono solo la fatica e il lavoro. Il 7 aprile del 1930, però, arriva una lettera del Sindacato panettieri di Como che chiede loro una mano per organizzare una gita in battello degli iscritti comaschi proprio a Bellano. Per celebrare l’anniversario della Fondazione di Roma.

Ingresso libero, prenotazione (consigliata) allo 0564 - 22329.