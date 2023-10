Cri in serivzio durante le Messe

Già al tempo del Covid, Covid, il Comitato Cri Costa d’Argento, per venire incontro alle esigenze segnalate dall’Unità pastorale di Orbetello della diocesi, ha disposto un servizio di presenza del proprio personale alle manifestazioni religiose ed in particolare alla messa domenicale in duomo di Orbetello. Un servizio che ora viene riproposto,

La presenza di volontari della Cri è stata utile in molte circostanze in cui alcuni fedeli hanno accusato malori durante le celebrazioni Inoltre il personale Cri e i volontari coadiuvano il personale della parrocchia durante le celebrazioni anche per far accedere persone anziane e non perfettamente deambulanti che avrebbero difficoltà a salire e discendere la scalinata di ingresso al Duomo. Durante le celebrazioni in caso di grande afflusso il personale Cri collabora anche a disciplinare il flusso dei fedeli durante le fasi della liturgia. La presenza alla messa domenicale è praticamente costante ed in altre particolari circostanze di importanti e partecipate ricorrenze religiose la Croce rossa garantisce la propria presenza. La Cri collabora anche con il gruppo portatori immagini Sacre durante le processioni.