"Creare la Pace". Chiusura con il Coro

Chiude oggi a Massa Marittima la mostra "Creare la pace" a Palazzo del Debbio. In occasione della chiusura si terrà alle 18, nel Palazzo dell’Abbondanza, il concerto del Coro Polifonico Minatori Santa Barbara. Un momento particolare della mostra che si concluderà oggi è stata la performance dell’artista Paul Fuchs, l’inventore del Giardino dei Suoni, che ha fatto ‘suonare’ la sua opera come urlo per esprimere la necessità dell’amore nel mondo. La mostra delle opere dei 37 artisti ha permesso ai visitatori di immergersi in un mondo creativo che esprimeva lo stesso messaggio di pacificazione, ma con linguaggi e materiali molto diversi tra loro. All’ingresso, oltre al manoscritto di Fabrizio De Andrè "La guerra di Piero", un cumulo di macerie ha ricordato la tragedia delle vittime civili di ciascuna guerra.