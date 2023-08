Craxi allo scalo civile Concessione in "attesa"

La senatrice Stefania Craxi, presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato, ha visitato ieri mattina lo scalo civile di Grosseto. Craxi, benché eletta in un collegio senatoriale della Sicilia, risiede stabilmente e da tempo nel comune di Orbetello. E’ per questa ragione che nei mesi scorsi, una volta preso atto delle criticità che rischiavano di inibire il rilascio in via diretta della Concessione di gestione è stata sensibilizzata, così come gli agli altri parlamentari locali, rispetto al problema. Va dato atto a tutti parlamentari del loro immediato interessamento: l’onorevole Simiani si è reso promotore di un incontro che con il direttore generale dell’Enac; grazie all’intervento dell’onorevole Rossi e della senatrice Petrucci il presidente della Commissione Infrastrutture della Camera Mauro Rotelli ha visitato a sua volta l’aerostazione di Grosseto e, nell’occasione, è stato interessato al problema. La visita di Craxi avviene peraltro in un momento particolare: il Tar della Toscana ha accolto il ricorso presentato da Seam – a fronte dell’inerzia dimostrata dai ministeri interessati – diffidando i ministeri stessi a fornire una risposta nei trenta giorni successivi alla notifica della sentenza. Ma l’’attesa risposta non è ancora arrivata.

"L’incontro – ha detto il presidente Alessandri – ha quindi consentito agli amministratori della Seam di aggiornare Craxi sui possibili sviluppi di questa annosa vicenda e di sollecitare – cosa che faremo anche con gli altri parlamentari – un suo ulteriore intervento. L’incontro tra il CdA di Seam e il presidente Craxi si è poi concluso con una piccola conviviale".