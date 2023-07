Costruire un Ecosistema Educativo, Incontri a Grosseto con Prof. Mariani

GROSSETO

"Come si costruisce un ecosistema educativo". E’ questo il tema della serie di incontri organizzati dall’Istituto Comprensivo 4 Grosseto diretto dalla dirigente Anna Maria Carbone che prenderanno il via domani per conludersi poi giovedì. Relatore sarà il professor Carlo Mariani, ricercatore di Indire.

"Non sarà un corso di aggiornamento e neppure una formazione in servizio – spiegano gli organizzatori –, ma un percorso culturale di riflessione formativa su alcuni snodi della professione docente. Gli insegnanti di diverse scuole tra cui i referenti dell’orientamento, alcuni insegnanti della Comunità di pratica di Brescia di cui la dirigente Carbone è formatrice per il curricolo, rifletteranno su come si costruisce e in che modo si sperimenta un ecosistema educativo partendo da un modello di scuola Learning to Become".

"Parleremo – dice Carbone – di connessioni tra i saperi, di sostenibilità e didattica orientativa, ma anche di design didattico e molto altro ancora, cercando di inserire in questo percorso alcune riflessioni e soluzioni per tradurre a livello concreto gli snodi formativi introdotti dalle recenti normative". Per informazioni è possibile rivolgersi all’Istituto Comprensivo 4.