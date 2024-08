L’arte del maniscalco, corso gratuito per imparare a ferrare i cavalli

Grosseto, 25 agosto 2024 – Quando l’arte incontra la scuola per diventare un vero patrimonio per tutti. La mascalcia è un’arte antica artigiana. Il vero protagonista è il maniscalco, la figura che si occupa del pareggio e della ferratura dei cavalli, dunque estremamente importante nel settore equestre, che insieme al veterinario ricoprono un ruolo fondamentale per quanto riguarda il benessere e salute del cavallo. Purtroppo, il maniscalco non è così conosciuto come figura, specialmente al di fuori del mondo del cavallo quindi, per correre incontro a questo problema di disinformazione, poca conoscenza c’è chi,da vero maestro che si rispetti e che da anni è un punto di riferimento nella mascalcia, ha creato un corso ed è Prisco Martucci.

Pitagora Training Center è chi organizza il progetto Ferro e Fuoco, L’arte del maniscalco – percorso denominato: "Addetto al pareggio, ferratura dello zoccolo equino/bovino e forgiatura dei ferri". Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato dalla Regione Toscana e inserito nell’ambito di Giovanisì. È rivolto agli addetti per il settore primario qualificati nell’attività di mascalcia per equini e bovini nell’area grossetana. Non solo un mestiere che non vuole essere perduto ma anche una possibilità, attraverso il percorso, di formare giovani che sono disoccupati, una vera azione per aiutare chi ha in mano il futuro, infatti il percorso formativo è rivolto a soggetti inattivi e/o disoccupati, che hanno compiuto i 18 anni.

«Questo corso – spiega Prisco Martucci, sino al 2018 istruttore della Scuola di Mascalcia del Centro militare veterinario di Grosseto, oggi in pensione – vuole andare in contro ad una problematica esistente ovvero dare la possibilità di partecipare a corsi di formazione per diventare maniscalchi. Perché, nonostante non ne sia riconosciuto a tutti gli effetti la nostra figura, si diventa maniscalchi avendo frequentato una scuola di formazione di base, per studiare podologia per arrivare a capire cos’è e come funziona il piede di un cavallo, ma anche quali tipologie di ferri mettere ai cavalli. La gratuità del corso non è da sottovalutare, ed è un vero valore aggiunto. Per ora gli iscritti provengono da tutta Italia – conclude ma non c’è nessuno della nostra zona, quindi l’intenzione è di divulgare quanto più possibile l’informazione".

Si svolgerà dal 9 settembre a maggio 2025 nell’ Aula didattica e laboratori in località Val di Campo, Castiglione della Pescaia. Il tempo di scadenza per le iscrizioni è previsto per mercoledì 28 agosto ed è possibile iscriversi consultando il bando di riferimento sul sito toscanaformazione.net.

Dunque grazie alla professionalità e sensibilità di un maestro maniscalco, la fiamma non si accenderà solo nella forgia ma anche in tante persone, futuri professionisti di un mestiere tramandato in quella che vorrà essere una scuola per i ragazzi. Una vera scintilla per il futuro.