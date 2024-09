Corso di pallavolo per gli adulti. Boom di iscrizioni

Partito il corso per adulti organizzato da Pallavolo Grosseto. Un ritorno al Palazzetto con tantissime new entry. Una piccola riunione con la presentazione del corso e degli allenatori Andrea Baricci e Simona Faragli coordinati da Vito Di Giovanna, ha dato il via al secondo corso organizzato dalla società visto il successo della passata stagione. Le iscrizioni arrivate sono state tantissime e il Palazzetto si è dovuto dividere in due campi per accogliere tutti. Le iscrizioni sono ancora aperte: per informazioni telefonare al 334 768 3903.