Corso di formazione della Asl. Parità di genere e benessere. Passare dalla teoria alla pratica

Oggi, a partire dalle 9, all’auditorium dell’ospedale Misericordia si parlerà di parità di genere. L’occasione è quella del primo appuntamento con DE&I Strategy e sarà una giornata intensa che vedrà l’intervento di numerose personalità. Il corso di formazione "Asl Toscana sud est: nuovi percorsi per empowerment, benessere organizzativo, diritti e pari opportunità" ospiterà personalità esperte e testimonial provenienti da diversi ambiti accademici e sanitari e sarà un’importante occasione per presentare il percorso che ha portato l’azienda a ottenere la certificazione di genere e per approfondire temi chiave come benessere organizzativo, empowerment, etica e comunicazione responsabile.

Nei saluti istituzionali si alterneranno Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Simone Bezzini, assessore regionale al Diritto alla Salute, Marco Torre, direttore generale Asl Toscana Sud Est e Roberto Di Pietra, rettore dell’Università di Siena. Il corso di formazione aziendale, a carattere interno, si articolerà attraverso dibattiti, e tavole rotonde, raccontando l’impegno della Asl nella promozione delle pari opportunità, nella prevenzione delle discriminazioni e nella valorizzazione del personale.

L’iniziativa è a cura del team organizzativo dell’Asl Toscana sud est, guidato da Vittoria Doretti, direttrice dell’Area Dipartimentale Promozione ed Etica della Salute, presidente del Comitato Unico di Garanzia, DE&I Manager dell’azienda e responsabile della Rete Regionale Codice Rosa della Regione Toscana.