Corso di critica sulle serie Tv con Sesti

Clorofilla e Clan proseguono nei loro appuntamenti in città. Da oggi, con il patrocinio della Provincia di Grosseto, riprendono i corsi legati al cinema e tornerà a Grosseto Mario Sesti, critico cinematografico, tra i fondatori della Festa del cinema di Roma e curatore della rubrica "Siamo serie" sull’agenzia Ansa. Sesti in passato aveva realizzato alcuni corsi di critica cinematografica a Grosseto oltre ad essere stato il direttore del Premio Monicelli. Il nuovo corso proposto da Sesti andrà ad indagare la nuova serialità televisiva e non mancheranno i riferimenti al cinema. Saranno sei appuntamenti a cadenza quindicinale che si svolgeranno, a partire da oggi, dalle 16 alle 19 in sala Pegaso della Provincia. Da "You" a "Mercoledì", da "Tutto chiede salvezza" a "Strangers things", da "The watcher" a "Boris": quali saranno le serie di cui parlerà Mario Sesti? "Chiunque oggi accenda la tv – spiega Sesti nell’introduzione al corso - si trova di fronte un’offerta inimmaginabile fino a pochi anni fa: sui siti in streaming e canali on demand, luccicano sterminate le icone di serie tv e documentari, film e programmi di ogni tipo. Questo laboratorio intende approfondire la conoscenza di questo genere".