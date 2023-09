Corso Cna su Diisocianati a Castel del Piano

Inizio di settimana con importanti corsi di formazione. È in programma per domani, nella sede Cna di Castel del Piano, in via del Fattorone 20, un incontro formativo gratuito sull’uso dei diisocianati, promosso dall’associazione e dedicato alle imprese dell’Amiata. L’appuntamento è dalle 14.30 alle 18.30 ed è necessario, dal 24 agosto scorso, per chi utilizza questo tipo di prodotto chimico che si trova in isolanti, guarnizioni, sigillanti, adesivi e vernici, sostanze molto diffuse nei settori dell’edilizia, della nautica e dell’impiantistica. Un corso dunque oltre che di estrema attualità anche obbligatorio. La necessità di aver effettuato una formazione obbligatoria è legata all’entrata in vigore, anche in Italia, del nuovo regolamento europeo.