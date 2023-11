Corsica Sardinia Ferries. Selezioni per 500 posti

Corsica Sardinia Ferries apre la campagna reclutamento: personale navigante di coperta, macchina, camera e cucina, per tutte le qualifiche. Per imbarcare subito, è necessario essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi STCW. Senza questi requisiti, la candidatura sarà comunque valutata e, in caso di accettazione, i candidati saranno aiutati ad effettuare le pratiche necessarie per l’imbarco. Si ricercano fino a 500 risorse da impiegare a bordo delle navi della flotta. Le opportunità di lavoro sulle navi del Gruppo sono rivolte ai seguenti profili: ufficiali e sottufficiali di macchina e di coperta; personale di cucina; chef de rang e barman; addetti alle cabine; addetti salabarcasse; receptionisthostess. Per il personale di salabar, conoscenza del francese e un diploma ad indirizzo alberghiero. Per ReceptionistHostess ottima conoscenza del francese. Per candidarsi scrivere a: [email protected]