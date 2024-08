Omicidio del corriere, interrogato in carcere il 28enne accusato di omicidio

Grosseto, 6 agosto 2024 – E’ stato interrogato nel carcere a Siena, Emre Kaja, il turco di 28 anni in carcere con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere e rapina (insieme Klodjan Gjoni, albanese di 33 anni assistito dall’avvocato Alessio Bianchini, e Ozkurt Bozkurt, turco di 44 anni) nei confronti di Nicolas Matias Del Rio, il corriere amiatino il cui corpo fu recuperato all’interno del pozzo della villa a "Case Sallustri", ad Arcidosso. Kaja, difeso dall’avvocato Cocchi, ha voluto fortemente questo interrogatorio. "Ha dato la sua versione ai due pubblici ministeri, Lazzarini e De Marco, che stanno coordinando l’indagine – ha detto il legale –. Adesso dovranno fare le loro valutazioni. Misure alternative? Per il momento non abbiamo chiesto nulla, il mio assistito non avrebbe neppure un posto dove andare perché viveva ad Arcidosso insieme a Bozkurt".

Intanto sono arrivate le prime risposte dagli esami degli esperti. E’ stata depositata la consulenza tossicologica richiesta dalla Procura per fare piena luce sulla morte del corriere che fu rapito per rubargli una grande quantitativo di borse griffate "Gucci" dal valore di 500mila euro. L’unica certezza uscita dall’esame effettuato dall’autopsia è che Del Rio è morto soffocato. Ma l’indagine prosegue: gli inquirenti, devono infatti capire come il corriere sia stato ucciso per circostanziare ancora meglio i fatti. Il corpo recuperato dai vigili del fuoco in fondo al pozzo del giardino della villa, a una profondità di circa 6-7 metri. Irriconoscibile, a causa della lunga permanenza nell’acqua. Il corpo era avvolto in una coperta e aveva le mani legate e – pare – la testa chiusa in un sacchetto di plastica.

Uno degli aspetti che dovranno essere chiariti è se il corriere sia stato soffocato prima di essere gettato in fondo al pozzo oppure se il soffocamento è avvenuto successivamente.