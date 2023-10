'Corresponsabilità e comunione' a Grosseto: convegno Caritas per operatori e volontari

Si chiama "Comunità inclusive: partecipazione, corresponsabilità e comunione". Ed è il titolo dell’incontro-convegno di formazione organizzato per gli operatori Caritas. Si tratta di un momento rivolto ad operatori e volontari dei servizi diocesani e dei centri di ascolto parrocchiali. L’incontro è organizzato per sabato prossimo nella sala "Don Zeno" a Nomadelfia dalle 9.30 alle 12.30. Coordinerà l’incontro il diacono Roberto Trucchi, direttore della Caritas di Pitigliano, Sovana e Orbetello. All’incontro parteciperà anche don Marco Pagniello (nella foto), sacerdote pescarese classe 1971, già direttore della Caritas diocesana, è alla guida di Caritas Italiana dal novembre 2021. Pagniello illustrerà il suo piano di corresponsabilità per l’Italia tra Chiesa, istituzioni, Terzo settore e volontariato per contrastare la povertà. Piano di cui Caritas italiana si fa facilitatrice. . "In questi giorni – spiega don Pagniello – ci siamo messi in ascolto non solo delle fatiche delle periferie, ma anche delle risorse e delle possibilità perché stiamo cercando di approfondire la via della creatività con la rete delle Caritas diocesane. Tutti i territori dove è presente Caritas sono dei laboratori di esperimenti anche relazionali, un paradigma di quello che le Caritas dovrebbero vivere nei loro territori. Da qui dobbiamo partire per la ricerca delle periferie esistenziali e geografiche".