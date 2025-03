Cordoglio per la scomparsa di Luana Aldi

Profondo cordoglio in città per la scomparsa di Luana Aldi, 68 anni, persona molto nota e stimata per la sua professione di infermiera nel reparto di Pediatria dell’ospedale Misericordia. In pensione da poco più di due anni, si è spenta al termine di una breve malattia.

Luana Aldi si era fatta apprezzare non solo per le sue doti professionali, ma anche per la sensibilità che sapeva mettere nel suo delicato lavoro. "Con profonda tristezza – scrive l’Ordine degli infermieri – apprendiamo della scomparsa della nostra cara collega che ha dedicato quasi tutta la sua carriera alla pediatria con passione, professionalità e umanietà straordinarie".

Il funerale sarà celebrato oggi alle 14 nella chiesa dell’Addolorata, a Gorarella.