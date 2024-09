Cordoglio in Maremma. Si è spento Marioni

Se n’è andato, rapito da un male incurabile scoperto solo qualche mese fa, all’età di 87 anni, Fernando Marioni. I funerali si sono svolti martedì pomeriggio nella cappella del cimitero di Sterpeto.

"Figlio di una famiglia di mezzadri originaria di Poggio alle Calle, nella piana dell’Albegna vicino Saturnia – ricorda il figlio Fabio –, durante le elementari va a scuola a dorso di un somaro e studia a casa al lume di candela, mancando ancora l’elettrificazione delle campagne. Successivamente, la famiglia si trasferisce al Terzo di Grosseto, grazie alla lungimiranza e alla determinazione della madre Carinda, che desidera con tutte le sue forze che i figli possano studiare. Fernando dopo il conseguimento della laurea in Giurisprudenza a Pisa, inizia a lavorare nella sede della Previdenza sociale di Belluno. Successivamente, torna a Grosseto, dove ricopre prima la carica di vicedirettore e poi di direttore dell’Inps. Per quanto riguarda la sua carriera di documentarista del territorio, è tra i primi a lanciare una serie di trasmissioni su Telemaremma durante la prima metà degli anni Ottanta, dedicata a usi, costumi, archeologia e ambiente della regione. Armato di microfono gira per i paesi della Maremma, cogliendo gli aspetti più caratteristici della nostra terra. Questa esperienza come giornalista e anchorman culmina con le interviste a personaggi famosi come Ambrogio Fogar e con la pubblicazione dell’Annuario della Maremma, opera nata con lo scopo di far conoscere meglio il territorio. Poi ha ricoperto per molti anni anche il ruolo di direttore del periodico Lo Spicciolo".

Una persona assai modesta e dal carattere piuttosto riservato, ma disponibile ad aiutare gli altri, in tale ambito si è distinto anche come presidente del Lions Club Grosseto Host. Alla moglie Rossana, ai figli Roberta e Fabio e ai fratelli le condoglianze della redazione.

Rossano Marzocchi