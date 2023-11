Cordoglio Cna: "Una grande persona"

Cna Grosseto esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Silvia Rossetti, imprenditrice e consigliera comunale di Gavorrano, associata a Cna da 25 anni, scomparsa dopo una terribile malattia qualche giorno fa. "Una grave perdita – dichiara Saverio Banini, presidente del comitato di zona Nord 1 per Cna Grosseto – Silvia era una persona di grande serietà e professionalità, che ha vissuto il suo impegno politico con un profondo spirito di servizio. Consigliera comunale per due mandati, ha rappresentato sempre un punto di riferimento importante per le imprese artigiane del territorio, ascoltando e raccogliendo le nostre esigenze, che conosceva bene, visto il suo lavoro quotidiano di imprenditrice". Ai familiari di Rossetti, quindi, va il cordoglio di tutta Cna Grosseto. "Ci uniamo al dolore dei familiari, degli amici e dei colleghi di Silvia – dichiara Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto – e apprezziamo la scelta dell’amministrazione comunale di indire, per la giornata di oggi, il lutto cittadino".