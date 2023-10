Cordoglio a Grosseto per la scomparsa di Buriani e Mastacchini

Cordoglio in città per la scomparsa della professoressa Renata Buriani e a Follonica per il malore fatale che ha colpito Floriano Mastacchini, parrucchiere in pensione.

Renata Buriani (nella foto) si è spenta all’età di 67 anni e la notizia ha colpito duramente non solo i familiari ma anche tutti coloro che la conoscevano o che l’avevano avuta come insegnante di Diritto ed Economia. I funerali si svolgeranno oggi alle 15.30 nella chiesa dell’Addolorata, a Grosseto.

Lutto anche a Follonica per l’improvvisa scomparsa di Floriano Mastacchini, 74 anni, colpito da un malore mentre si trovava in casa. Grande appassionato di mountain bike, Mastacchini era molto noto nella cittadina del Golfo grazie alla sua attività di parrucchiere svolta nel negozio "Il Triangolo", in via Bicocchi, dove sono passate generazioni di follonichesi. I soccorritori hanno provato a rianimarlo prima in casa e poi durante il volo di "Pegaso" verso il Misericordia, ma ogni tentativo è stato purtroppo vano.