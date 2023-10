Cordoglio a Grosseto. Morto Quartilio Sozzi

Grosseto in lutto per la morte di Quartilio Sozzi. L’uomo, 82 anni, si è spento all’ospedale di Grosseto lasciando la moglie Marina e i figli Alessandro e David. A lungo ha collaborato con la Cgil e per anni ha ricoperto il ruolo di direttore dell’Ente Comunale di Consumo. Suo figlio Alessandro gestisce l’edicola di Istia d’Ombrone dove, spesso, l’anziano si trovava oer dare una mano nell’attività. Cacciatore e appassionato fungaiolo, Sozzi era conosciuto e ben voluto da tutti. Per gli abitanti di Istia era il volto sorridente che trovavano ogni volta che si fermavano per comprare un giornale o una rivista. Era originario di Travale, tanto da scrivere un libro di storie e leggende legate proprio alla frazione, che ha avuto un grande successo anche perchè ricorda storie che non ci sono più. I funerali sono stati celebrati ieri pomeriggio nella chiesa dell’Immacolata Concezione di Roselle. Oggi invece la salma verrà cremata come da volere dell’uomo.