Coop Unione Amiatina Approvato il bilancio

È stato approvato il bilancio 2022 di Coop Unione Amiatina. I risultati raggiunti dai 26 punti vendita sono positivi con vendite che hanno toccato quota 91,36 milioni di euro. L’utile netto è circa di 432.000 euro, al netto delle imposte pari a circa 318.000 euro. Nel corso del 2022 l’obiettivo principale è stato quello di tutelare il potere di acquisto delle famiglie, monitorando costantemente l’andamento dei prezzi attraverso una politica di riduzione dei margini e contenimento dei costi. Grazie al risultato positivo del 2022, il patrimonio netto della Cooperativa cresce, arrivando a 23.705.332 euro. La situazione finanziaria si presenta positiva in modo da garantire il prestito sociale che ammonta complessivamente a 20.960.380 euro. In occasione dell’assemblea che si è svolta sabato al Teatro Camilleri di Santa Fiora, il presidente Vincenzo Fazzi ha ringraziato i componenti del Consiglio di Amministrazione che hanno concluso il mandato, anche i dipendenti e i soci attivi per i risultati raggiunti e per l’impegno profuso in questi anni. Al 31 dicembre 2022 l’organico di Coop Unione Amiatina era composto da 360 dipendenti. Il 93% è a tempo indeterminato ed il 59% sono donne.