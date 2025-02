Coop Amiatina. Donati alimenti

Un valore economico di 38 mila euro di prodotti, ancora buoni e commestibili, sono stati donati nel 2024 in beneficenza. L’iniziativa di Coop Amiatina consente alle associazioni di volontariato il ritiro di prodotti non più vendibili nei supermercati per poi distribuirli a chi ne ha bisogno. L’iniziativa per la donazione solidale delle eccedenze alimentari si afferma in tutte le maggiori Cooperative a partire dal 2003, con l’entrata in vigore della cosiddetta Legge del Buon Samaritano e a seguito di importanti esperienze già avviate sul territorio.?Il progetto prende il nome di Buon Fine e ha la finalità di attuare misure di contrasto alla povertà e tutela ambientale. Coop Amiatina nel 2024 ha incrementato, rispetto al 2023, del 44% il valore della merce destinata alle associazioni del territorio con cui ha sottoscritto un protocollo di intesa. Questo aumento è dettato da un maggiore ingaggio di associazioni.