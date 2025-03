’Cooking Quiz’, la 4E del ’Bernardino Lotti’ conquista le finali nazionali

MASSA MARITTIMAIl ’Cooking Quiz’ alla 9ª edizione, è più grande e innovativa che mai e coinvolgerà gli studenti degli Istituti Alberghieri di tutta Italia ed Europa. Con 110 Istituti Alberghieri iscritti, il Cooking Quiz ha fatto tappa a Massa Marittima all’Istituto superiore "Bernardino Lotti" con ottimi risultati. Infatti la classe 4E, ad indirizzo "Enogastronomia", ha ottenuto il pass per la finale nazionale. Durante tutta la manifestazione denominata "Cooking Quiz", gli studenti hanno avuto l’occasione di partecipare a lezioni e approfondimenti tenuti da alcuni dei più rinomati professionisti del settore, tra cui i docenti di Alma - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e chef della Federazione Italiana Cuochi (Fic). Condividono competenze e storie di successo per arricchire il percorso formativo dei giovani talenti e offrono loro ispirazione e strumenti pratici per il futuro. Il ’Cooking Quiz’ infatti non si limita a trasmettere competenze tecniche: affronta anche temi cruciali come la sana alimentazione, la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali e la lotta allo spreco alimentare con i formatori Alvin Crescini e Daniela Rinaldi.Grazie alla collaborazione con i Consorzi Nazionali (Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea), particolare attenzione sarà dedicata al corretto smaltimento degli imballaggi, sensibilizzando i futuri addetti ai lavori sull’importanza della sostenibilità ambientale. "Siamo davvero orgogliosi dei risultati del Cooking Quiz all’istituto di Massa Marittima – ha detto Michele Casali, Ceo di Plan Edizioni - un progetto che aiuta i giovani a sviluppare competenze tecniche e a consolidare valori come responsabilità e rispetto per l’ambiente. Siamo fieri di contribuire alla loro crescita, certi che questa edizione lascerà un segno importante e ispirerà una nuova generazione di professionisti".