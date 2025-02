Controllo capillare del territorio. L’appello lanciato ai cittadini: "Siatene parte integrante"

SCANSANOSi è riunito a Scansano il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica della prefettura. La scelta itinerante voluta per far sentire tutti parte di un territorio. Nel corso della riunione sono stati affrontati temi quali l’ intensificazione dei controlli, il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, oltre quelli già esistenti e, soprattutto, è stata chiesta la collaborazione dei cittadini attraverso gli strumenti della sicurezza partecipata. Il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica è stato riunito dal prefetto di Grosseto, Paola Berardino e l’incontro fa parte del ciclo di comitati che vengono svolti in modalità itinerante, tenuto cioè in sedi diverse dal palazzo del governo, convocati con l’intento di accrescere il rapporto con i territori, per esprimere un senso di vicinanza istituzionale alle comunità, rafforzare il rapporto di collaborazione con le amministrazioni comunali e conoscere più da vicino le problematiche riguardanti l’ordine e la sicurezza pubblica. Seduti al tavolo insieme al prefetto il sindaco di Scansano, Maria Bice Ginesi, il vicesindaco, Matteo Ceriola, l’assessore comunale, Luca Totti, il vice presidente della provincia, Valentino Bisconti, il questore, Claudio Ciccimarra, il comandante provinciale dell’arma dei carabinieri, Sebastiano Arena, il comandante provinciale della guardia di finanza, Nicola Piccinni, e il comandante del corpo di polizia provinciale, Lorenzo Meloni. "Lo scopo del ’decentramento’ operativo del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica - ha evidenziato il prefetto - nasce dall’esigenza di stimolare la realizzazione di strategie operative condivise su temi di comune interesse tra gli enti ricompresi all’interno di ambiti territoriali omogenei, mettendo a sistema energie e risorse per massimizzare i risultati a tutela della sicurezza. Nel corso dell’incontro è stata svolta una valutazione complessiva sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica del territorio comunale, che ha evidenziato la presenza di soddisfacenti standard di sicurezza, reale e percepita."È stato un tavolo importante perché i convenuti hanno stabilito una strategia comune – ha sottolineato il sindaco di Scansano, Maria Bice Ginesi - organizzando la presenza delle varie forze dell’ordine sul territorio. La notizia più importante, e rassicurante è stata quella espressa dal comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Arena, che alla Stazione carabinieri di Scansano dalla fine di questa settimana entreranno in servizio 2 carabinieri che staranno nel nostro comune per un lungo tempo, avendo la possibilità di conoscere il territorio e i suoi abitanti". Molto importante, infine, anche l’appello ai cittadini a rendersi parte integrante di un sistema di controllo del territorio, segnalando tempestivamente situazioni potenzialmente pericolose.