Controlli, una task force nel centro storico della città

Proseguono, secondo quanto stabilito in sede di Comitato provinciale sull’ordine e sicurezza pubblica in Prefettura a Grosseto e nel successivo Tavolo tecnico tenutosi in Questura qualche giorno fa, i servizi straordinari di controllo del territorio nel centro storico di Grosseto, mirati alla prevenzione dei reati predatori ma anche allo spaccio di stupefacenti. Situazioni che in queste ultime settimane sono aumentate. I servizi straordinari, che anche in questo fine settimana sono stati svolti all’interno delle Mura medicee del capoluogo, hanno visto il contributo di tutte le forze di Polizia: nell’intero fine settimana, in particolare negli orari serali sono state impiegate infatti 16 pattuglie dedicate tra Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia municipale, con personale anche in borghese e l’ausilio di un’unità cinofila della Guardia di finanza che ha dato manforte. Particolare attenzione è stata rivolta al controllo dei locali pubblici, mediante l’impiego di personale della Polizia amministrativa della Questura unitamente alla Polizia municipale, anche per assicurare il rispetto del divieto di somministrazione di alcolici ai minori. I servizi, sempre mirati ad assicurare la sicurezza e la legalità sul territorio del Comune di Grosseto ma non solo, proseguiranno anche nelle prossime settimane.