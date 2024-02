Controlli a tappeto sulle strade. Ubriachi al volante, patenti ritirate

Grosseto, 18 febbraio 2024 – Negli ultimi dieci giorni sono state sette le patenti ritirate dai Carabinieri, a seguito di interventi o all’esito di servizi specifici, organizzati con l’intento di preservare la sicurezza degli automobilisti, e porre un freno agli incidenti sulla strada, fenomeno spesso collegato all’uso smodato di alcol di chi, dopo aver bevuto, si mette alla guida mettendo a rischio la vita e l’incolumità propria e degli altri.

Il Nucleo Radiomobile di Pitigliano, durante un servizio notturno nel comune di Castel del Piano , ha controllato un uomo straniero, alla guida di una vettura, che mostrava i tipici sintomi dell’alcol: alla prova del test, è infatti risultato positivo, con un valore pari al triplo del massimo consentito. Pochi giorni dopo, i Carabinieri di Semproniano hanno proceduto a contestare ad uno straniero lì residente il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici, nonché a quelli volti a stabilire l’eventuale assunzione di stupefacenti.

I militari erano intervenuti poco prima, durante la notte, quando un automobilista aveva segnalato una macchina che era uscita di strada al cui interno non c’era nessuno. I Carabinieri sono arrivati sul punto indicato, ritrovando, poco dopo, distante dalla macchina, il proprietario del mezzo, che ammetteva di essere uscito fuori strada in modo autonomo. Impaurito, in apparente stato di ubriachezza, l’uomo aveva infine confermato di essersi allontanato per sottrarsi all’eventuale controllo. I Carabinieri hanno comunque invitato l’uomo a sottoporsi alle verifiche di rito, a cui non ha dato il suo consenso. I Carabinieri di Orbetello hanno svolto dei servizi di controllo straordinari, con diverse pattuglie e un’unità cinofila per la ricerca di stupefacenti. Le piazze principali della città lagunare sono state oggetto di maggiore attenzione, ma anche i locali notturni della zona.

Tra le circa 100 persone controllate, alcuni giovani segnalati all’autorità prefettizia, perché trovati in possesso di modiche quantità di droga; è stata ritirata anche una patente. A Follonica , invece, i Carabinieri hanno controllato tre diversi automobilisti, tutti tra i 20 e i 30 anni, trovati in stato di ubriachezza alla guida delle loro automobili. In un quarto caso, invece, una donna, coinvolta in un incidente stradale, è stata trovata positiva sia all’alcol che ai cannabinoidi. Venerdì notte, infine, i Carabinieri di Follonica sono intervenuti su un incidente: un uomo alla guida di un’auto aveva avuto un incidente con un motociclo. Le analisi sul guidatore hanno dato esito positivo, e i Carabinieri gli hanno quindi contestato la violazione dell’articolo 186 del codice della strada.