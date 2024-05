Controlli della Polizia. Tre stranieri sono stati espulsi

Settimana di intensa attività per l’Ufficio immigrazione della Questura di Grosseto che ha provveduto ad accompagnare in diversi centri di identificazione, tre espulsioni emesse nei confronti di cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale. Uno di questi, cittadino straniero detenuto in carcere a Grosseto in quanto condannato per reati contro il patrimonio è stato, al momento della scarcerazione, accompagnato da personale della Polizia al centro di espulsione di Palazzo San Gervasio a Potenza per il successivo rimpatrio nel paese di origine. Una decisione che era già stata presa da tempo dalla Questura e che è stata finalmente fatta. Altri due cittadini stranieri sono stati individuati a seguito di servizi mirati nel centro cittadino ed entrambi sono risultati irregolari sul territorio nazionale. Molti i controlli che sono stati effettuati dalle forze dell’ordine, ma soprattutto dalla Polizia a Grosseto in questo weekend. Controlli che sono aumentati dopo la riunione della Prefettura che ha fatto il punto dopo gli ultimi accadimenti che hanno visto risse e accoltellamenti nel centro storico di Grosseto. Uno dei due che è stato prima fermato e è stato anche identificato e successivamente accompagnato da personale della Polizia al centro di Gradisca di Isonzo a Gorizia, mentre l’altro, condannato in primo grado per una tentata rapina avvenuta a Grosseto nello scorso mese di aprile, è stato accompagnato dagli agenti della Questura al Cie di Milano. Entrambi, a seguito delle attività di identificazione, verranno rimpatriati nel Paese di origine.