Controlli a tappeto Via Roma e le Mura "Sorvegliate speciali"

Settimana di intensa attività per la Questura dei Grosseto: non solo nel weekend appena trascorso, ma anche negli altri giorni, sono stati svolti servizi dai poliziotti grossetani, straordinari servizi di controllo del territorio, mirati alla prevenzione generale dei fenomeni di illegalità ed in particolare dei reati connessi all’immigrazione clandestina e allo spaccio di stupefacenti. Reati che maggiormente incidono sulla percezione di sicurezza da parte dei cittadini. Il dispositivo, realizzato con l’impiego di pattuglie delle "Volanti", di pattuglie dedicate della Questura ma anche di personale in borghese, ha consentito di effettuare un controllo capillare della zona del contro storico cittadino, in particolare della zona attorno a via Roma e via Oberdan e delle mura medicee, quelle che in questo ultimo periodo sono state purtroppo teatro di troppi fatti di degrado e violenza che sono sfociati anche in proteste plateali da parte dei cittadini che sono ormai esasperati da questa situazione. Nell’ambito dei servizi, sono stati identificate complessivamente circa 300 persone e controllati circa 100 veicoli. Gli agenti della squadra Mobile, a seguito di specifiche attività , hanno individuato un uomo, ricercato, che era stato condannato per scippo ma hanno anche eseguito una misura in carcere nei confronti di un uomo condannato per reati contro il patrimonio.

Gli agenti della "Divisione Amministrativa" della Questura, inoltre nella sera di venerdì hanno anche effettuato una serie di verifiche nella zona controllando, insieme al personale della Polizia Municipale di Grosseto, sette locali pubblici e un circolo privato. L’attività di polizia degli scorsi giorni ha permesso all’Ufficio Immigrazione della Questura di individuare anche undici cittadini irregolari per i quali sono state immediatamente istruite le pratiche che hanno portato all’espulsione dal territorio nazionale. Tre di questi cittadini stranieri sono stati accompagnati ai centri per i Rimpatri al fine dell’immediato effettivo allontanamento dal territorio nazionale. I servizi, che proseguiranno anche nelle prossime settimane, saranno finalizzati al contrasto di ogni forma di microcriminalità e di degrado urbano in maniera tale da assicurare ai cittadini il rispetto della tranquillità e dell’ordine pubblico.