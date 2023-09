Controlli a Grosseto: due arresti, una denunciata per truffa

Due persone arrestate, una denunciata per truffa e un ricercato per droga che è stato individuato nella città di Grosseto. E’ questo il bilancio dell’attività della Polizia disposta dal questore Antonio Mannoni (nella foto) sia nel centro storico, che nell’area tra via Roma e la stazione ferroviaria. Proseguono infatti i servizi di controllo del territorio da parte della Questura, mirati al contrasto dell’illegalità diffusa. L’attività degli agenti della questura, nell’ultima settimana di agosto, è stata finalizzata al contrasto dei fenomeni criminali di maggiore allarme sociale e si è concentrata nelle zone del centro, quelle che negli ultimi tempi sono stati teatro di risse, scorribande e microcriminalità diffusa. Lo sforzo profuso dalle pattuglie delle Volanti, ha consentito di procedere all’arresto di due stranieri, oltre al controllo come era stato preventivato di circa 800 persone e anche 500 veicoli che sono transitati in quelle zone. Durante uno di questi controlli, i poliziotti hanno che hanno individuato una persona che era ricercata perchè condannata per reati inerenti la violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno eseguito la misura cautelare e hanno anche denunciato un’altra persona per truffa.