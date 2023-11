Consulta del turismo. Al via le candidature

La consulta del turismo prende corpo e il Comune cerca dei soggetti interessati. Nell’ultimo Consiglio comunale è stato approvato il regolamento del nuovo organo che servirà ad aiutare l’amministrazione in tema turistico. Per questo l’ente cerca soggetti interessati a designare un proprio rappresentante che farà parte del comitato, presentando una candidatura. È stato dunque pubblicato un avviso rivolto a comitati, associazioni o enti e altri soggetti giuridici, operatori commerciali per ogni categoria, il cui ambito di attività prevalente sia quello turistico. L’assemblea della consulta sarà composta da presidente, sindaco o assessore delegato, un rappresentante della categoria degli albergatori, uno della categoria gestori degli agriturismi, uno della categoria dei titolari di B & B, residence e strutture ricettive e similari (affittacamere, appartamenti vacanze), uno della categoria gestori o titolari di campeggi, uno della categoria gestori della ristorazione, uno della categoria gestori bar eo locali di intrattenimento, uno della categoria titolari agenzia viaggi e intermediari turistici, uno della categoria gestori di stabilimenti balneari, uno di ogni comitato, associazione o ente di propaganda turistica, il cui ambito di attività prevalente sia quello turistico, che dimostrino di avere svolto da almeno sei mesi la loro attività e che dichiarino di non fare parte di altra consulta comunale e un operatore commerciale per ogni categoria designato dalla propria associazione. I soggetti interessati a farne parte devono presentare domanda al Comune, entro e non oltre le 12 di lunedì 27, attraverso invio pec all’indirizzo [email protected] o consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune. La consulta comunale per il turismo è istituita "per esprimere pareri non vincolanti in ordine alla definizione degli obiettivi e dei programmi sul turismo di competenza dell’amministrazione comunale – fanno presente dall’ente –. Alla programmazione delle iniziative di intrattenimento e promozione turistica di interesse locale, a strategie comunicative e azioni di marketing rivolte ai mercati italiani e stranieri, fino ad iniziative atte a migliorare l’ospitalità e l’offerta turistica locale e alla gestione di uffici di informazione e accoglienza turistica".