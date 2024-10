Consorzio di Bonifica, urne aperte. Si vota per rinnovare il Consiglio

Proseguono fino a domani le elezioni per il rinnovo del Consorzio di Bonifica: si vota per eleggere i membri elettivi dell’assemblea consortile (quindici su ventotto complessivi) . I consorziati sono suddivisi in tre sezioni elettorali, in modo che ciascuna rappresenti un uguale carico contributivo.

Per individuare la sezione di appartenenza di ciascun consorziato sono sommati tutti i contributi consortili relativi agli immobili di proprietà o in possesso, anche siti in comuni diversi all’interno dello stesso ambito territoriale del consorzio. Il carico contributivo è ottenuto ordinando gli aventi diritto al voto in modo crescente e, a parità di carico contributivo, per ordine alfabetico. Ad ogni sezione elettorale compete un numero di membri dell’assemblea pari a cinque (assegnazione dei seggi). L’elezione dei membri dell’assemblea avviene tramite la presentazione di liste concorrenti di candidati.

Questa la sezione 1. Lista 1 (Bonifica Amica): Fabio Fabbri, Gerardo Calabassi, Gianni Bellini, Simona Nica Anca Maria, Laura Sbrana Adorni. Lista 2 (Acqua e Territorio): Lorenzo Rossi, Giacomo Tuliani, Riccardo Albanesi, Giuliano Dragoni, Giacomo Bartolommei. Lista 3 (Insieme per la Bonifica): Daniela Morosini, Gabriele Carapelli, Giulia Vegni, Luca Pecci, Stefano Fini. Lista 4 (Insieme per il Territorio): Giampiero Cresti, Andrea Bambini, Luigi Farina, Fabrizio Volpi, Felicia Ammendola, Fabio Rosso. Questa la Sezione 2: Lista 1 (Agricoltori Custodi del Territorio): Michele Angeli, Barbara Duchi, Andrea Mazzanti, Marco Grechi, Marco Dotti, Francesco Campo. Lista 2 (Insieme per il Territorio): Edoardo Donato, Enrico Rabazzi, Claudio Capecchi, Martina Rusconi Clerici Beltrami, Luigi Fanciulli Del Casino, Franco Guerri. Lista 3 (Bonifica Amica): Federico Vanni, Riccardo Colasanti, Alessandro Gonzi, Stefano Serafini, Alesandro Passerotti.

Questa infine la Sezione 3: Lista 1 (Insieme per il Territorio): Elizabeth Ariane Lotti, Roberto Olivelli, Danilo Nocciolini, Giorgio Franci, Guido Pallini, Moreno Bernardini, Iacopo Giannuzzi Savelli. Lista 2 (Bonifica Amica): Lubiano Balotti, Lorenzo Pavone, Angelo Riforgiato, Pietro Bartalini, Domenico Tocchi.