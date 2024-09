Consorzio di Bonifica, Coldiretti è pronta: "Vogliamo vincere"

"Noi dobbiamo vincere". Conclude così, esortando e andando diretta al punto, la direttrice di Coldiretti, Milena Sanna, parlando delle votazioni per il rinnovo dei quadri del Consorzio di Bonifica Toscana Sud. Si chiamerà "Bonifica Amica", la lista presentata da Coldiretti.

"Ognuno – dice Sanna – può portare un tassello in più per dimostrare cosa rappresenta e quanto è importante Coldiretti. Vogliamo portare un valore aggiunto all’agricoltura maremmana, abbiamo tante responsabilità al momento".

"Abbiamo deciso di correre da soli per dare continuità ad una vera governance agricola – ha spiegato il presidente di Coldiretti, Simone Castelli –. La gestione di uno strumento strategico come il Consorzio di Bonifica deve restare nelle mani degli agricoltori che sono i soggetti più impegnati nel preservare il territorio. La Maremma è un territorio a rischio desertificazione. In questo senso la strada da perseguire è quella di piccoli e grandi invasi a servizio delle imprese e dei cittadini che il Consorzio può realizzare e amministrare".

Sono 15 i candidati nelle tre fasce della lista "gialla" presentata insieme da Coldiretti Grosseto e Coldiretti Siena: sono viticoltori, cerealicoltori, olivicoltori, imprenditori agrituristici, produttori di ortaggi ed allevatori.

Nella prima fascia, composta da cittadini, ci sono Fabio Fabbri, Gerardo Calabassi, Gianni Bellini, Maria Anca, Simona Nica, Laura Sbrana Adorni. Nella seconda fascia ci sono Federico Vanni, Riccardo Colasanti, Alessandro Gonzi, Stefano Serafini e Alessandro Passerotti. Nella terza fascia, invece, Lubiano Balotti, Lorenzo Pavone, Angelo Riforgiato, Pietro Bartalini e Domenico Tocchi. Si voterà dal 1 al 5 ottobre, dalle 9 alle 19, nelle sedi dei Consorzi Toscana Sud a Grosseto in viale Ximenes e nella sede di Osa Albenga in località Camerone/Marsiliana.

Maria Vittoria Gaviano