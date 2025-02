Consiglio comunale. Domani la riunione

Il consiglio comunale si riunirà domani alle 15. Un punto cruciale per il vasto territorio comunale è l’avvio del procedimento per la formazione del nuovo Piano operativo, invece la definizione dell’Imu che rappresenta un altro punto all’ordine del giorno riguarderà strettamente le tasche degli abitanti e di chi nel comune ha una seconda casa. Altre questioni che saranno trattate: il programma degli incarichi e delle collaborazioni e il piano delle alienazioni, entrambi per il biennio 2025–2027.

Maggioranza e minoranza parleranno poi della programmazione triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi, e dell’aggiornamento del Documento unico di programmazione. Infine, ultimo punto all’ordine del giorno, l’approvazione del bilancio di previsione 2025–2027. La seduta si chiuderà con le comunicazioni del sindaco Mirco Morini.