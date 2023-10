"Conserve Italia a Orbetello: "Migliorati tutti gli aspetti" - Integrativo"

È stato sottoscritto da Conserve Italia con sindacati e Rsu il nuovo accordo integrativo quadriennale che riguarda quindi anche i circa 100 dipendenti fissi dello stabilimento di Albinia (ai quali durante la stagione della trasformazione del pomodoro si aggiungono altre 200 unità). Lo stabilimento Conserve Italia di Albinia è uno dei più importanti del Gruppo.

"Siamo soddisfatti di questo nuovo accordo integrativo – dice Pier Paolo Rosetti, Direttore generale di Conserve Italia – che prevede un aumento del premio di produttività, la conferma dell’adesione alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità istituita dall’Inps, nuove misure di welfare aziendale con un’attenzione particolare a politiche di genere, sostegno alla genitorialità, previdenza e assistenza sanitaria. Abbiamo ulteriormente migliorato gli accordi integrativi degli ultimi anni. Tra le novità dell’accordo c’è anche l’aumento del 15% per il premio legato agli obiettivi con parametri di efficienza e produttività ambientale, a testimonianza dell’impegno del Gruppo nelle politiche di sostenibilità".

Il presidente di Conserve Italia Maurizio Gardini sottolinea come "la soddisfazione e il benessere delle persone che lavorano in questa Azienda rappresentano un requisito imprescindibile per proseguire in maniera condivisa nel percorso di sviluppo e crescita".