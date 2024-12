Confindustria Toscana Sud celebra 80 anni con donazione alla Fondazione Il Sole

"Vi ringraziamo di cuore da parte dei nostri ragazzi". Commentano così Tiziana Tenuzzo e Marco Scandroglio, che della Fondazione Il Sole è presidente, durante la serata di festa per celebrare gli ottant’anni della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud, facendo gli auguri di Natale.

Durante la serata è stata presentata la startup "Mlk" di Luca Tufarelli, che produce biciclette con un innovativo telaio in legno brevettato, realizzato da Matteo Pignattelli, e consegnata una donazione alla Fondazione "Il Sole". A tutti gli ospiti un dono natalizio realizzato da Tecnoseal.

"Il Sole – ha detto il presidnete Scandroglio – si occupa del durante e del dopo di noi dei ragazzi diversamente abili. Anche io sono il babbo di un ragazzo disabile e tutti insieme cerchiamo di fare le attività per i 45 ragazzi che partecipano ai nostri servizi. Abbiamo inoltre una Rsd per disabili gravi, ci sono 14 ragazzi che non hanno famiglia, che rimangono anche la notte. La struttura è data in affitto all’Uscita di Sicurezza per poter garantire gli operatori dato che i nostri 21 sono già impegnati con la Fondazione".

"Non è mai scontato trovare persone, aziende e associazioni che scelgono di stare vicino alla nostra Fondazione – afferma Tenuzzo –. Vorrei gestire ancor di più il progetto ‘Azienda alla luce del sole’, perché le aziende sono fondamentali per la prosecuzione delle attività, per l’ideazione delle nuove, per il benessere dei ragazzi. Senza le volontarie e volontari sarebbe nulla, non potrebbe esistere la nostra realtà".

"Vogliamo invitare i nostri associati e non – ha detto il presidente della delegazione di Grosseto, Francesco Pacini – a dare un contributo perché è sinonimo di aiutare le persone. Ma non solo, è come aiutare noi stessi perchè queste situazioni le possiamo trovare anche nelle nostre famiglie".

Il presidente ha poi concluso con un messaggio agli associati e ai cittadini grossetani: "Dobbiamo aiutare le associazioni tutti i giorni non solo nel periodo del natale. Stiamo al loro fianco".

M.V.G.