Conferenza sulle "parole" con Ciancia

Oggi alle 16,30 alla Sala Tirreno, l’associazione Kore Aps, Centro per la Ricerca e l’Educazione psicosomatica per la Prevenzione del disagio e della patologia, organizza la conferenza " Il potere delle parole: da credenze limitanti a convinzioni potenzianti", condotta da Martina Lucia Ciancia, Lifecoach. Obiettivo dell’associazione è creare eventi dove la persona possa essere accompagnata per divenire sempre più consapevole dei propri bisogni. "Il potere delle parole è grande – dicono dall’associazione – nella relazione con noi stessi e con gli altri. Le parole possono essere espressione della nostra anima o frutto di credenze trasmesse dalla socio-cultura, capaci di condizionare la lettura della vita e di chiuderci in schemi che soffocano la nostra creatività. Particolare attenzione verrà rivolta al riconoscimento di tutte quelle credenze limitanti nella nostra quotidianità e se sia possibile trasformarle in qualcosa di più potenziante al sostegno della nostra integrità personale". Un percorso di riflessioni sul potere delle parole nella nostra ricerca del benessere. L’evento, realizzato in collaborazione e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale; vedrà anche la partecipazione dell’assessora alla Cultura Stefania Turini.