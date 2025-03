Confcommercio. Il corso "Sab"

Domani prenderà il via a Grosseto il corso Sab (Somministrazione Alimenti e Bevande), riconosciuto dalla Regione Toscana. Si tratta di un percorso formativo obbligatorio per chi desidera avviare o gestire un’attività nel settore della ristorazione e del commercio alimentare.

Il corso ha una durata di 90 ore e si svolgerà nell’arco di otto settimane nella sede di Confcommercio Grosseto, in via Tevere 17. Questa edizione è particolarmente rilevante perché rappresenta l’ultima opportunità per ottenere l’attestato Sab prima della stagione estiva, un periodo cruciale per le attività del settore.

"Questo corso rappresenta un passaggio fondamentale per chi vuole entrare nel mondo della ristorazione o del commercio alimentare con la giusta preparazione e nel pieno rispetto delle normative vigenti – spiega Gabriella Orlando, direttrice Confcommercio Grosseto –. Offre non solo una certificazione indispensabile, ma anche competenze pratiche e aggiornate per affrontare al meglio il lavoro in un settore in continua evoluzione".

Per chi intende avviare un’impresa o adeguarsi alle normative in vista dell’estate, questa è l’occasione giusta per mettersi in regola e acquisire tutte le competenze necessarie.

Per iscrizioni o ulteriori informazioni, è possibile scrivere a [email protected] o rivolgersi direttamente alla sede dell’agenzia formativa, in via Tevere 17 a Grosseto.