Confartigianato. La colazione per confrontarsi

Torna la Colazione in Confartigianato, oggi alle 8.30 nella sede dell’associazione, a Grosseto, in via Monterosa 26. "Sono molto contento – dice Mauro Ciani segretario generale di Confartigianato – di festeggiare i primi venti anni di collaborazione con Aci, che per noi è un partner affidabile e di grande valore. Inoltre la colazione sarà l’occasione per presentare una nuova azienda associata: Soluzioni per la stampa".

La colazione è stata curata dal Panificio 900 "Pizza del Villaggio" di Grosseto. Colazione in Confartigianato è il tradizionale appuntamento con i vertici dell’associazione e gli imprenditori locali per scambiarsi idee e confrontarsi sulle opportunità e sui progetti.