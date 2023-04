Confartigianato inaugura la nuova sede, con altri servizi per i cittadini

Al numero civico 5 di viale del Portico c’è il nuovo ufficio della Confartigianato Imprese Grosseto. Il taglio del nastro è avvenuto ieri, alla presenza delle autorità locali. Il nuovo ufficio resta nello stesso stabile che ha sempre ospitato Confartigianato, ma è stato trasferito dal primo piano al piano terra. Per Giovanni Lamioni e Mauro Ciani, rispettivamente presidente e segretario generale di Confartigianato Imprese Grosseto l’inaugurazione della nuova sede di Sorano è un chiaro segnale di attenzione e interesse nei confronti del tessuto imprenditoriale locale. "Confartigianato dimostra con i fatti il suo impegno per stare sempre più vicino alle imprese ed essere presente nei territori – dicono –. I nostri professionisti garantiscono in loco un supporto qualificato per dare risposte immediate e professionali attraverso una consulenza specialistica che copre ogni ambito di intervento, e sempre in stretto contatto con gli uffici della sede centrale di Grosseto, perché Confartigianato è una grande famiglia". Offrirà tutti i servizi di Confartigianato e in più, grazie alla collaborazione con l’agenzia Assiprogram, sarà possibile rivolgersi allo sportello anche per il disbrigo delle pratiche automobilistiche, il rinnovo delle patenti e le assicurazioni auto. Sarà l’unico ufficio della zona a offrire questi servizi. Tra le attività svolte dall’ufficio soranese Lamioni e Ciani sottolineano che tutti i servizi di patronato. "Il fatto che Confartigianato si sia dotata di nuovi servizi – ha detto il sindaco di Sorano Pierandrea Vanni – è la conferma del legame ormai consolidato con il nostro territorio. Con il turismo, l’agricoltura e il commercio l’artigianato rappresenta una componente importante della nostra economia e la nuova sede sarà certamente utile al suo sviluppo".