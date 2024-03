Condotta Slow Food. Papalini eletto presidente

È Luca Papalini il nuovo fiduciario di Slow Food Grosseto.

Si è riunita l’assemblea dei soci della condotta SlowFood del capoluogo maremmano per eleggere il nuovo fiduciario, da ora presidente, e i componenti del Direttivo. Il fiduciario uscente, Giuseppe Morisco, ha consegnato il testimone a Papalini a seguito della votazione unanime dei soci.

La riunione è proseguita con la nomina dei componenti del nuovo Direttivo costituto da Alberto Bastiani, vicepresidente, Alessandra Tonini tesoriera, Giuska Ursini segretaria, Tommaso Giordana comunicazione produttori e Comunità del Cibo, Marco Bisdomini organizzazione eventi, Cristina Neri comunicazione e stampa. Dopo l’approvazione del bilancio consuntivo 2023 e l’illustrazione delle attività svolte dalla Condotta, l’Assemblea dei Soci ha approvato una serie di attività di promozione ed eventi le cui edizioni continuano da diversi anni come ad esempio la selezione degli oli evo per la Guida Slow; la partecipazione della Comunità del Pugnitello a MareMMa la Natura del vino ad Alberese e a MassaGustorum e la partecipazione del Comitato di Condotta alla degustazione dei piatti creati per la Sagra della Granocchia di Paganico.

"Con entusiasmo tutti i soci – spiegano dal Consiglio direttivo – hanno accolto la proposta della collaborazione della Condotta all’annuale appuntamento di Vino del Borgo a Castiglione della Pescaia, di cui Luca Papalini si occupa da tempo. La Condotta ha anche espresso l’ intenzione di riproporre incontri di educazione al gusto e alla sostenibilità nelle scuole della provincia".

Al termine della riunione i soci presenti hanno brindato e salutato i nuovi "Condottieri" con l’augurio di un buon lavoro all’insegna della continuità dell’operato pregresso.