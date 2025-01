Concorso organizzato da Legambiente. Le foto raccontano l’"Ecosistema Duna"

Scadono il 31 maggio i termini per presentare le foto per il concorso "Ecosistema Duna" organizzato da Legambiente con l’intento di raccontare attraverso l’obiettivo la bellezza e la delicatezza degli ecosistemi dunali della Maremma. Un concorso fotografico che invita a immortalare le suggestive dune litoranee dei comuni di Capalbio, Orbetello, Grosseto, Castiglione della Pescaia, Scarlino e Follonica.

L’invito è rivolto a tutti i fotografi non professionisti, italiani e stranieri, dai 14 anni in su. Le foto dovranno essere inviate all’indirizzo [email protected] in formato Jpeg (dimensioni minime di 1800x1200 pixel a 300 dpi) specificando il proprio nome, cognome, recapito telefonico e il luogo dello scatto.

Le fotografie migliori, selezionate da una giuria esperta nominata da Legambiente Festambiente, saranno protagoniste di una mostra dedicata agli ecosistemi dunali. "Saranno fino a 24 gli scatti scelti – si spiega –, ciascuno dei quali contribuirà a raccontare la straordinaria biodiversità delle dune e a sensibilizzare i visitatori sull’importanza della loro conservazione. L’esposizione sarà un’occasione unica per apprezzare il fascino di questi paesaggi e riflettere sulla necessità di proteggerli per le generazioni future".