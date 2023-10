Concorso letterario nazionale. Narrativa e poesia, i vincitori. Poi lo speciale Premio Caravaggio

È tornato a Porto Ercole il Concorso letterario Argentario & Premio Caravaggio, arrivato alla settima edizione. A guidare la manifestazione è stata Laura Pieroni, presidente e organizzatrice dell’evento, che ha sottolineato "l’importanza di un appuntamento che valorizza la cultura in tutte le sue forme".

Il concorso, patrocinato dal Comune di Monte Argentario, ha premiato gli autori nelle diverse sezioni di narrativa e poesia, opere edite e inedite, romanzi, racconti e raccolte, assegnando anche premi speciali, fino al Premio Caravaggio, un omaggio al legame profondo tra la località e il celebre pittore, assegnato a Daniele Cellamare per ‘Il drago di Sua Maestà’.

"L’edizione 2023 del concorso – afferma Laura Pieroni – conferma la sua importanza nel panorama culturale italiano, promuovendo e valorizzando la letteratura in un contesto di indiscutibile valore storico e paesaggistico come quello di Porto Ercole". Ecco i premi, assegnati al primo, secondo e terzo arrivato di ogni categoria. Narrativa edita: Pierluigi Vito, Luca Cantarelli e Linda Arnaudo. Raccolta di racconti: Gianni Virgadaula, Pietro Rainero, Gianluca Di Stefano. Narrativa edita ‘Emozione’: Massimo Calvi, Mario Pastore, Rudy Pesenti. Narrativa edita ‘Fantasy, fantascienza e horror’: Mahdi Ben Temime e Stefano Rossi, Stefano Maglioraldi, Marco Patrignani. Narrativa ‘Storica’: Alessandro Porri, Stefano Ventura. Narrativa ‘Giallo, thriller e noir’: Franco Busato, Tiziana Maiolo, Riccardo Landini. Narrativa breve: Roberto Fiorentini, Morenza Festi, Pierpaolo Fiore. Narrativa inedita: Giorgio Galli, Marco Crivellaro, Marco Righetti. Narrativa inedita breve: Roberto De Angelis, Luisa Trimarchi, Salvatore Galisi. Poesia: Maurizio Bacconi, Maria Gabriella Paci, Francesca Fazio. Poesia inedita: Andrea Marchetti, Fausto Marseglia. Premio alla carriera a Maria Premerano.

Un pomeriggio partecipato, per un appuntamento che si rinnova ogni anno e che è diventato ormai parte integrante dell’offerta culturale di Monte Argentario. I premi erano attestati personalizzati, trofei in cristallo, un conio esclusivo realizzato per l’occasione e pregevoli penne stilografiche da collezione. L’appuntamento è quindi per il prossimo anno con una nuova giornata all’insegna della cultura e della condivisione di storie ed emozioni.