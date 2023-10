Concorso in Comune per l’ufficio tecnico

Il Comune di Capalbio assume a tempo indeterminato per l’ufficio tecnico. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro venerdì 24 novembre. È stato pubblicato il bando di concorso per l’assunzione di un istruttore tecnico (categoria C1) a tempo pieno e indeterminato. "Prosegue la strategia di ampliamento del personale della nostra amministrazione – dichiara il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini –. Potenziare l’organico del Comune significa accrescere i servizi e velocizzarne le tempistiche. Confidiamo di ricevere tante candidature, consapevoli che chi vincerà il concorso dovrà fin da subito inserirsi all’interno di un meccanismo ben rodato ed efficiente". La domanda di partecipazione dovrà arrivare al Comune di Capalbio entro le 12 di venerdì 24 novembre. Per conoscere i requisiti e le modalità di presentazione della domanda è possibile visitare il sito dell’ente.