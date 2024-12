Conclusione della stagione teatrale ad Arcidosso con 'Le strepitose donne di Shakespeare'

Domani alle 17.30 si conclude la stagione teatrale amatoriale del Comune di Arcidosso in collaborazione con la compagnia teatrale NèArte NèParte Autunno a Teatro. A salire sul palco del Teatro degli Unanimi sarà la compagnia "Ridi pagliaccio" con lo spettacolo "Le strepitose donne di Shakespeare".

Giacomo Moscato insieme all’attrice Laura Sbrana Adorni, ci farà rivivere alcuni dei brani più belli, tratti dalle opere del grande commediografo inglese, nei quali le donne la fanno da protagoniste. L’accompagnamento musicale dal vivo sarà di Paolo Mari con chitarra, liuto e bouzouki.

È universalmente noto come uno degli innumerevoli meriti del genio di William Shakespeare sia stato quello di aver dato vita ad alcuni personaggi femminili strepitosi capaci di rubare la scena ai “mostri sacri” maschili e divenire, insieme a loro, immortali: è il caso di Caterina ("La bisbetica domata"), Lady Macbeth ("Macbeth"), Beatrice ("Molto rumore per nulla"), Lady Anne ("Riccardo III") e Madama Ford ("Le allegre comari di Windsor").

Questo spettacolo, tramite le tecniche dello storytelling, ripercorre le storie delle commedie e delle tragedie del Bardo e, mediante le interpretazioni attoriali, presenta al pubblico le scene più significative di tre strepitose donne di Shakespeare. 17.30. Per assistere allo spettacolo è possibile prenotare i biglietti. Per info e prenotazioni contattare il seguente numero 347 9081631 (Irene). Per chi prenota sarà obbligatorio presentarsi alla biglietteria entro le 17 per non perdere il diritto al posto. Biglietto intero 12 euro, ridotto 5.