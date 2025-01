Conciliare vita e lavoro. Un seminario

Per molti lavoratori è sempre più difficile riuscire a conciliare gli impegni lavorativi con la vita privata, lo è ancora di più per le lavoratrici ed è anche per questo che oggi pomeriggio, nella sede grossetana di Cna Paola Checcacci, presidente del Comitato Impresa Donna di Cna Grosseto, terrà un seminario su questo argomento.

L’appuntamento è dalle 15 alle 18 e al centro del seminario gratuito dal titolo "Conciliazione vita-lavoro. Insieme per un futuro migliore" ci sarà la riflessione condivisa su come le politiche sociali e lavorative possano cambiare il welfare locale, partendo dalle esigenze personali e familiari per arrivare a costruire una rete di servizi efficiente ed adeguata ai reali bisogni delle donne e delle persone più in generale. "È innegabile – commenta Checcacci – che nelle scelte fatte dalle donne, un peso importante lo hanno i servizi e le opportunità di supporto presenti sui territori. Con questo incontro, a cui faranno seguito anche altri momenti di approfondimento, vorremmo stimolare una riflessione di comunità, mettendo insieme i vari attori in campo come gli enti pubblici, il privato sociale, le imprese, le organizzazioni di tutela e rappresentanza, i sindacati per capire cosa si può costruire insieme a sostegno delle lavoratrici e delle famiglie. L’obiettivo è costruire un vero e proprio ‘patto sociale per la conciliazione’".

Si può partecipare al seminario gratuitamente. A contribuire a questa riflessione ci sarà la relazione di Patrizia Di Santo, direttrice dello studio "Come Srl" ed esperta di politiche di genere e programmazione sociale, l’intervento di Claudia Musolesi, esperta di politiche di genere e consulente di Cna in questo percorso avviato da tempo, l’introduzione di Paola Checcacci e l’intervento conclusivo del direttore Anna Rita Bramerini.