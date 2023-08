Concerto di "Morellino Classica Festival" a Seggiano, Potentino: Alogna e Trabucchi

Penultimo concerto della stagione di "Morellino Classica Festival". Appuntamento per oggi alle 19 a Seggiano, al Castello di Potentino con Davide Alogna (violino) e Stefano Trabucchi (liutaio). Ci sarà anche la presentazione del libro "Il violino svelato" di Stefano Trabucchi con il giornalista Roberto Messina. L’importante e originale appuntamento vedrà l’incontro poliedrico di vari aspetti e molteplicità della musica e della storia dei suoi strumenti, della tecnica e dei segreti della liuteria italiana da Stradivari alla moderna tecnologia di oggi, tenuto da uno dei più apprezzati liutai italiani Stefano Trabucchi da Cremona, intervistato dal giornalista Roberto Messina. Protagonista del concerto il celebre violinista Davide Alogna che oltre ad eseguire musiche per violino solo, darà esempi sonori delle varie voci dei preziosi violini di liuteria nelle varie epoche storiche attraverso i magnifici e unici esemplari. Il programma prevede musiche di Telemann, Bach, Paganini, Prokofiev, Kreisler, Piazzolla. Alogna ha ricevuto decine e decine di premi in tutto il mondo. Premiato in diversi concorsi nazionali e internazionali, tra cui nel 2009 il primo premio al concorso solistico "Prix d’Interpretation Musicale" de la Citè Universitaire de Paris e l’Inaem di Spagna. Nel 2010 il Comune di Milano gli ha conferito il "Premio all’eccellenza nella Musica 2010". Suona su due strumenti: un Giuseppe Fiorini, Munchen, 1906 ed un Carlo Antonio Testore, Milano 1715. Al termine del concerto, degustazione, compresa nel prezzo del biglietto, di vini Castello di Potentino.