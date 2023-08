"Concerto di Manuel Agnelli a Orbetello: sul palco sale l'artista"

Il festival "Le Crociere" oggi alle 21.30 ospita Manuel Agnelli che torna sul palco con un concerto elettrico, che esprime al meglio la sua natura di artista da palcoscenico.

Il concerto ad ingresso gratuito, promosso dal Comune di Orbetello, assessorato al turismo ed agli spettacoli coordinato da Maddalena Ottali, ed organizzato da Ad Arte Spettacoli, si svolgerà in piazza Giovanni Paolo II.

Una grande stagione autunnale, quella vissuta da Manuel Agnelli, particolarmente ricca di traguardi e soddisfazioni: la pubblicazione del suo primo album solista "Ama il prossimo tuo come te stesso", la vittoria ai David di Donatello e ai Nastri D’Argento con il brano "La profondità degli abissi". Anche l’inverno e la primavera hanno portato molti frutti: oltre all’impegno a teatro con l’opera rock "Lazarus", firmata da David Bowie, in cui ha recitato nei panni del protagonista, incantando la critica e un pubblico numerosissimo, è stato insignito di prestigiosi riconoscimenti come il Premio Amnesty International Italia (per la canzone "Severodoneskt") e il Magna Grecia Film Festival.

Il suo tour estivo lo vede in compagnia di Little Pieces Of Marmelade, ovvero Frankie (Francesco Antinori) e DD (Daniele Ciuffreda), Giacomo Rossetti e Beatrice Antolini.

Un concerto dove Agnelli ripercorrerà tutti i brani dal suo album "Ama il prossimo come te stesso" e grandi successi degli Afterhours, tra i quali "Non si esce vivi dagli anni ’80", "Quello che non c’è", "Ballata per la mia piccola iena", "Padania", "Guerra e pop corn", "Male di miele", "Non è per sempre", "Voglio una pelle splendida", "1.9.9.6", "Dea", "Lasciami leccare l’adrenalina" e "Germi".

Michele Casalini